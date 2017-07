Clinton Berater will Debatte über Bombardierung Russlands

Wie weit die anti-russische Hetze in den USA bereits gediehen ist, zeigt sich auch daran, dass der Demokrat Paul Begala, ein Mitarbeiter Präsident Clintons, enger Familienfreund der Clintons und politischer Stratege, der Beiträge für CNN macht, auf dem Sender erklären kann, „wir wurden und werden von einer feindlichen ausländischen Macht angegriffen“ und fordert: Wir sollten darüber diskutieren, wie viele Sanktionen wir gegen Russland verhängen und ob wir nicht den KGB, GSU oder GRU in die Luft sprengen sollten. Wir sollten massiv zurückschlagen.“

Siehe: http://russia-insider.com/en/politics/video-clinton-adviser-wants-debate-bombing-russia/ri20370

http://edition.cnn.com/profiles/paul-begala

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge