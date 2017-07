????? Papst Franziskus: „Ich fürchte, dort (beim G20 Gipfel) sind ziemlich gefährliche Allianzen zwischen Mächten, die eine verzerrte Vorstellung der Welt haben: Amerika und Russland, China und Nordkorea, Putin und Assad im Syrienkrieg“

bizarre Meldung des Vatikan:

Papst Franziskus verfolgte den G20-Gipfel in Hamburg mit Sorge. Dies sagte er dem italienischen Journalisten Eugenio Scalfari, worüber dieser als Herausgeber der Tageszeitung „La Repubblica“ am Samstag schrieb.

„Ich fürchte, dort (beim Gipfel) sind ziemlich gefährliche Allianzen zwischen Mächten, die eine verzerrte Vorstellung der Welt haben: Amerika und Russland, China und Nordkorea, Putin und Assad im Syrienkrieg“, sagte der Papst nach Angaben des 93 Jahre alten Journalisten, der allerdings eigenen Angaben zufolge keine Aufnahmegeräte nutzt und Gespräche mit dem Papst erst im Nachhinein aus dem Gedächtnis rekonstruiert.

Am Freitag hatte Franziskus den in Hamburg versammelten mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt eine Botschaft geschickt und sie zu „verantwortungsbewusster Solidarität“ aufgefordert. Der Hamburger Gipfel der 20 reichsten Länder der Welt endet am Samstag.

Das Risiko solcher gefährlichen Allianzen der Mächtigen betrifft die Migration, fuhr der Papst im Gespräch mit Scalfari fort. Das Hauptproblem in der Welt von heute, „und leider nimmt es zu“, ist das der Armen, der Schwachen, der Ausgeschlossenen, zu denen die Emigranten gehören. Einige Länder, die wenig eigene Arme hätten, fürchteten „die Invasion der Migranten“, so der Papst nach Angaben Scalfaris. „Aus diesem Grund sorge ich mich um den G20-Gipfel: weil er besonders die Immigranten der Länder der halben Welt trifft und sie im Lauf der Zeit immer mehr treffen wird“.

Franziskus ordnete die Wanderungsbewegung nach Europa in eine historische Perspektive ein. „Machen wir uns keine Illusionen: Die armen Völker sind angezogen von den Kontinenten und Ländern alten Reichtums. Besonders von Europa. Der Kolonialismus ging von Europa aus. Es gab positive Aspekte im Kolonialismus, aber auch negative. Und Europa wurde reicher, der reichste Kontinent der Welt. Er ist das Hauptziel der Migrantenvölker.“

Eine engere Zusammenarbeit der europäischen Länder ist in dieser Lage aus Sicht des Papstes das Gebot der Stunde. „Entweder Europa wird eine föderale Gemeinschaft oder es wird in der Welt nichts mehr zählen.“

http://de.radiovaticana.va/news/2017/07/08/papst_%E2%80%9Eallianz_der_m%C3%A4chtigen_der_g20_zu_lasten_der_armen/1323922

