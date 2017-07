Syrien: Chemiewaffen – Cui bono? : Wem nutzen Chemiewaffeneinsätze?

https://de.sputniknews.com/politik/20170704316435145-sacharowa-ueber-chemiewaffen-syrien/04.07.2017

„Chemie-Show“ gegen Damaskus nimmt Fahrt auf

Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa teilte via Facebook mit, dass die propagandistische Informationskampagne gegen die syrische Regierung an Fahrt gewinne. Damit kommentierte sie die Berichte der Freien Syrischen Armee über den angeblichen Chemiewaffen-Einsatz durch Regierungstruppen in Ost-Ghouta.

„Die „Chemie-Show“ gewinnt an Fahrt. Ein Stück Papier, das ganz in der Tradition der westlichen Pressedienste gestaltet ist, fixiert den Beginn der „Chemieattacke“ und verurteilt sie“, schrieb Sacharowa auf Facebook.

Sie machte außerdem auf das „perfekte Englisch“ der Mitteilung aufmerksam, „in dem die Resolutionen des Sicherheitsrates und andere internationale Dokumente verfasst werden“.

„Das ist weder Alltags- noch Literaturenglisch. Das ist die Sprache der internationalen juristischen Kommunikation. Man wird den westlichen Kollegen diese Formulierungen dann als Arbeitsvorlagen vorschlagen. Zum Beispiel für die Resolution des UN-Sicherheitsrates, die die Chemieattacken des Regimes gegen die Zivilbevölkerung verurteilt“, zitiert der TV-Sender RT die Facebook-Seite von Sacharowa. Sie meint, das sei nur ein „Präludium“.

Cui Bono: Wem nutzen Chemiewaffeneinsätze in Syrien?

von Karin Leukefeld, 4.07.2017

Berichte über angebliche Vorbereitungen von Chemiewaffenangriffen der syrischen Armee zirkulieren seit Tagen durch die Medien. Washington droht, Syrien werde „einen hohen Preis bezahlen“, sollte es „erneut Giftgas gegen Zivilisten“ einsetzen. Cui Bono? – wem nutzen Chemiewaffeneinsätze in Syrien, und wem nutzt das Drohszenario?

