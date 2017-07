Ist Syrien auf dem Weg zum Frieden oder zur militärischen Eskalation durch die USA? – Israel unterstützt Terroristen

Entscheidung in Syrien – Ist Syrien auf dem Weg zum Frieden oder zur militärischen Eskalation durch die USA?

von Günter Meyer, 03. Juli 2017

Bereits 1920, als die Staatsgrenzen Syriens und seiner Nachbarstaaten gezogen wurden, war die Region ein Spielball der Großmächte. Fast hundert Jahre später liegen große Teile des Landes in Trümmern. Ein gezielt betriebener Wirtschafts- und Stellvertreterkrieg des Westens und anderer Staaten in der Region hat die Bevölkerung ins Elend und bereits 11 Millionen Syrer auf die Flucht getrieben. Gibt es – bei all den mächtigen Interessen, um die es im Hintergrund geht; bei all den verdeckten Operationen und Kriegslügen – überhaupt Hoffnung auf Frieden im Land?

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/entscheidung-in-syrien

——————————————————————————————————————–

„Israel tut alles, um Syriens Sieg gegen die Terroristen zu verhindern“ 4.07.2017

Die syrische Regierung und ihre Verbündeten nähern sich ihrem Sieg im Kampf gegen die Terroristen auf syrischem Boden. Israel fühle sich dazu verpflichtet, alles zu tun, um dies zu verhindern, sagt der investigative Journalist Rick Sterling im Gespräch mit RT.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/53418-sterling-israel-hilft-terroristen-gegen-syrische-regierung/

