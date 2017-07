George Tuka, Mitglied der ukrainischen Regierung fordert in einer TV-Sendung die gezielte radioaktive Verseuchung des gesamten Donbass-Gebiets mit dem Ziel der Entvölkerung der russischen Bewohner.

Nach dem Rücktritt des ukrainischen Regierungschefs Jazenjuk kam 2016 der neue Ministerpräsident Groisman als enger Vertrauter von Präsident Poroschenko an die Macht.

George Tuka ist der stellvertretene Minister (Gouverneur) für die “okkupierten“ Donbass-Gebiete der Ukraine und damit Mitglied der ukrainischen Regierung unter Wladimir Groisman.

George Tuka hat nun völlig offen im ukrainischen Fernsehen beim “5.Kanal“, einem TV-Sender im Besitz von Poroschenkos gefordert und vorgeschlagen, dass man den

kompletten Donbass radioaktiv bestrahlen müsse, damit alle Menschen von dort wegziehen. Seiner Meinung nach – würden die dort lebenden rund 8,5 Millionen Menschen sowieso niemals zu “echten“ Ukrainern werden. Daher “sollte“ das ukra-faschistische Kiewer Regime das Gebiet durch radioaktive Bestrahlung “entvölkern“. Er spricht offen von der “Notwendigkeit“ diese “Gebiete“ für die Bewohner “lebensunwert“ zu machen.

Äusserungen wie diese von George Tuka werden immer wieder publik. Die deutsche und europäische Politik sowie die Medien schweigen sich dazu aus und decken somit die Gleichschschaltung und den Faschismus in der heutigen Ukraine durch die Regierung in Kiew.

