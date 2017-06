Soundstrike – Solidarität internationaler Künstler in Berlin gegen Kriege, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. – Freitag 30. Juni MAZE Mehringdamm

Fluchtursachen bekämpfen – nicht Geflüchtete!



Künstler in den USA riefen 2010 zum Soundstrike auf,um gegen diskriminierende Einwanderungsgesetzte in den USA zu protestieren.Rage Against the Machine, der Rapper Kanye West, die Hip-Hop-Gruppe Cypress Hill, Lady Gaga, Nine Inch Nails, Sonic Youth, Yeasayer und die britische Band Massive Attack veranstalteten im Sommer 2010 die ersten Soundstrike-Konzerte in den USA.

Ende 2010 gründete sich Berlin Sound Strike. Eine Reihe von Konzerte, Lesungen, Ausstellungen fanden über die Jahres statt. Und jetzt ab 30. Juni 2017 monatlich im MAZE in Kreuzberg.

http://berlinsoundstrike.org/

20.00 JAMAKUKO

20.30 ATME

20.45 Tchoulo Patrick

21.00 Mir Project Berlin

21.45 Bosco

22.00 EBC

23.00 Dynastie

00.00 Beat Yov

00.30 Azyl

Anschl. 01.00 Djane Miss Vergnügen und Dr. Hoffmann.

Live Einlage – 01.30 und evtl. 3.30

Beatyov

http://www.facebook.com/Beatyov

http://www.youtube.com/Beatyov

Azyl feat. All-Stars – Farbenblind RMX (prod. 3ckz Beats)

https://www.facebook.com/Azyl42/?ref=br_rs

https://youtu.be/CzB2b-B15A4

Berlin #Farbenblind – Jazz gegen Rassismus, Unterdrückung und Krieg

https://youtu.be/qgYHRbKiM2M

Tchoulo Patrick, Kamerun

https://www.facebook.com/tchoulo.patrick

und Sacha, Berlin MIR Project

#Farbenblind – Berlin, St.Petersburg, Yaoundé gegen Rassismus, Unterdrückung, Krieg

https://youtu.be/B3N61kqwHEw

#Farbenblind #NoWarArt #Soundstrike Berlin, Beirut, Haifa, Münster, St.Petersburg, Vilnius, Winnipeg

https://youtu.be/wLL1SE0er8o