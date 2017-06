Der saudische Außenminister Adel al-Jubeir sagte am Dienstag, dass es keine Verhandlungen mit Katar geben werde, die den Forderungen des Scheichtums nachkämen. Dies berichtete Reuters und stützte sich auf die staatliche Nachrichtenagentur Ekhbariya.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge