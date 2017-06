Tulsi Gabbard: „Wir müssen die Wahnsinn beenden!“

Die Abgeordnete der Demokraten, Tulsi Gabbard, bringt jetzt ein Gesetz ein, damit die USA aufhören, Terroristen zu unterstützen. Sie kritisiert, dass die US-Politik versucht, die Konsequenzen aus den US-Kriegen zu ignorieren.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge