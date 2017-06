Time kürt „Aleppo-Mädchen“ zur einflussreichsten Person des Internets

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/53079-aleppo-maedchen-von-time-zur-einflussreichsten-person-des-internet-gekuert/27.06.2017 •

Radikale Islamisten missbrauchen die 7-jährige Bana Alabed zur Propaganda. Sie wurde zum Liebling der Westmedien. Das Time-Magazin kürte sie nun zur einflussreichsten Person des Internets – ungeachtet der Hintergründe und Ursprünge von Alabeds Internetruhm.

Ein 7-jähriges Mädchen, gefangen in ihrer Wohnung mitten im syrischen Krieg. Ein Sympathieträger, durch den man das Kriegsgeschehen aus der Ferne anhand von Bildern und Videos mitfühlen konnte. Auf Twitter folgten ihr 365.000 Menschen.

Bana Alabed ist das Aushängeschild der radikal-islamischen Rebellen und gleichzeitig Liebling der Westmedien – was unter den passenden Umständen kein Widerspruch mehr ist. Die Managerin ihre Mutter Fatemah managte die Tochter und deren Aussagen. Ihr erster Tweet am 24. September 2016:

Ich kann nicht heraus, wegen der Bomben, bitte hört auf uns zu bombardieren.

Die Handlungen des US-Staatschefs Donald Trump gegen die „Mörder ihres Volkes“ hieß sie auf ihrem Twitter-Account willkommen. Darunter seien die Präsidenten Russlands und Syriens gemeint, denen sie Kriegsverbrechen vorwirft. Ihre diesbezüglich Äußerung bezieht sich offensichtlich auf den Luftangriff der US-amerikanischen Streitkräfte auf die syrische Militärbasis in der Provinz Homs Anfang April 2017.

Im Dezember 2016 hatten Bana und eine Reihe weiterer prominenter Medienfiguren der Islamisten der Welt unter dem Eindruck der Befreiung Aleppos durch die syrische Armee noch ihre angeblich unmittelbar bevorstehende Tötung durch die einmarschierenden Truppen angekündigt.

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.

— Bana Alabed (@AlabedBana) April 7, 2017

Das Time-Magazin entscheidet seine Wahl anhand des globalen Einflusses einer Person in den sozialen Medien und der Macht, Nachrichtenüberschriften zu generieren. Im vergangenen Jahr schaffte es Bana mit ihrer Familie in die Türkei, wo Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan sie im Präsidentenpalast empfing. Bana Alabed hat auch bereits einen Buch-Vertrag abgeschlossen. Die Chefin der Literaturredaktion Christine Pride vom Verlag Simon und Schuster, der Alabed unter Vertrag nahm:

Banas Erlebnisse und Nachrichten gehen über die Nachrichtenüberschriften hinaus, durchbrechen die politische Verzerrung und Debatten und rufen uns die humanitären Kosten des Krieges und der Vertreibung in Erinnerung.

(..) RT ging seinerseits den angeblichen Aktivitäten der kleinen Bana Alabed nach. Der oppositionskritische Journalist Maytham al-Aschkar sprach von einer gezielten PR-Kampagne des Westens:

