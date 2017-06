Sputnik took a deeper look at the so-called „jihadimobiles,“ one of Daesh’s main weapons in Syria.

https://sputniknews.com/middleeast/201706241054943245-jihadimobiles-daesh-syria-weapons/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge