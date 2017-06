Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat jahrelang US-Regierungseinrichtungen ausspioniert, wie „Spiegel Online“ unter Berufung auf Dokumente des Geheimdienstes berichtet.

Im Zeitraum zwischen 1998 und 2006 bespitzelte der BND demnach Tausende Ziele in den USA, darunter Anschlüsse des US-Finanzministeriums, des US-Außenministeriums und selbst des Weißen Hauses sowie der Militäreinrichtungen wie beispielweise der US Air Force, des Marinecorps und der Defence Intelligence Agency, des Militärgeheimdienstes der amerikanischen Streitkräfte.

Der deutsche Auslandsgeheimdienst habe außerdem Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen amerikanischer Firmen wie Lockheed Martin, der Weltraumorganisation NASA, der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch und mehrerer Universitäten in verschiedenen Bundesstaaten überwacht.

Außerdem sollen die BND-Spione Anschlussdaten von weit über hundert ausländischen Botschaften in Washington, von Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds und dem Washingtoner Büro der Arabischen Liga abgegriffen haben.

Laut früheren Berichten hatten deutsche Geheimdienste die Interpol sowie Redaktionen führender internationaler Medien ausspioniert.

https://de.sputniknews.com/politik/20170623316289729-deutschland-usa-bespitzeln/

