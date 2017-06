Israel: Reisen zu Holocaust-Gedenkstätten

Mehrere israelische Touristikveranstalter haben sich nach Angaben der Polizei illegal miteinander abgestimmt. Sie sollen damit die Preise für organisierte Reisen nach Polen in die Höhe getrieben haben.

Eineinhalb Jahre Ermittlungen hätten ergeben, dass vier Veranstalter den Markt weitgehend unter sich aufteilten, so dass es praktisch keinen Wettbewerb mehr gegeben habe. Das teilte eine israelische Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Dabei gehe es auch um Schülerreisen des israelischen Erziehungsministeriums.

Israelische Oberschüler nehmen traditionell an Reisen nach Polen teil, bei denen unter anderem das jüdische Viertel von Krakau, der Ort des Warschauer Ghettos und deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager in dem Land besucht werden.

„Es wurden Beweise gefunden, die den Verdacht untermauern, dass die Reiseveranstalter seit Jahren gemeinsam als Kartell agierten, um ein hohes Preisniveau zu halten, während sie den falschen Anschein einer Konkurrenz untereinander aufrechterhielten“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Man empfehle, Anklage gegen die Zuständigen zu erheben. Ranghohe Mitarbeiter eines Reiseveranstalters würden außerdem verdächtigt, Beamte bestochen zu haben. Die Ermittlungsakten sollen in Kürze an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden, damit diese über eine mögliche Anklage entscheidet. (dpa)

Für Interessierte, die die Dokumentation des israelischen Filmemachers Yoav Shamir „Defamation“ noch nicht gesehen haben, der darin u.a. auch eine Gruppe Jugendlicher seines Landes nach Auschwitz begleitet (einige wenige Abschnitte leider nur in Englisch oder mit englischen Untertiteln, die aber dann in Deutsch im wesentlichen vom Sprecher zusammengefasst werden):

