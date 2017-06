Rücktritt Assads für Macron keine Voraussetzung für Konfliktregelung mehr (sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20170621316269996-ruecktritt-regelung-voraussetzung/21.06.2017

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach Angaben von Reuters erklärt, dass er den Rücktritt des syrischen Staatschefs, Baschar al-Assad, nicht als eine unabdingbare Voraussetzung für die Konfliktregelung in dessen Land betrachtet.

„Ich habe eine neue Einstellung zu dieser Frage, und ich spreche jetzt nicht davon, dass Assads Rücktritt eine Vorbedingung sein soll, weil ich nicht sehe, wer sein legitimer Nachfolger sein könnte“, erklärte Macron in einem Interview für mehrere europäische Zeitungen, das in voller Version am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

Dabei mahnte der französische Staatschef, im Falle der Anwendung von chemischen Waffen seitens Damaskus werde Frankreich bereit sein, einen Schlag gegen die syrischen Regierungskräfte zu versetzen.

