Noch vor der Sommerpause will der Bundestag milliardenschwere Rüstungsprojekte beschließen. Doch einige Geschäfte könnten noch platzen, weil sich die Große Koalition uneins ist. Darunter ein wichtiger Deal um Kampfdrohnen.

http://www.n-tv.de/politik/Koalition-streitet-um-bewaffnete-Drohnen-article19901417.html?service=print

