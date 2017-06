Dr. Michael Lüders ist Nahostexperte und Islamwissenschaftler: Wie Washington seit 1949 regime change in Damaskus betreibt

Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums hat der Freundeskreis Trierer Universität e.V. im Jahr 2009 eine Gastprofessur initiiert.

Alle zwei Jahre kann so ein prominenter Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft als Gastredner für die Universität gewonnen werden.

Dr. Michael Lüders ist Nahostexperte und Islamwissenschaftler. Im Sommersemester 2017 hält er an der Universität im Rahmen einer Gastprofessur drei Vorlesungen zum Thema: „Wie nahe ist der Nahe Osten? Über die Folgen einer verfehlten westlichen Interventionspolitik“

Vorlesung 1/3: Der Fluch der bösen Tat

http://bit.ly/2rYTyLx

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge