Es war wie bei Orwell: Oliver Stone spricht von einer Hasswoche wegen seines Putin-Films (RTdeutsch)

Der Medienrummel um den weltberühmten Regisseur und seinen vierteiligen Putin-Film ist enorm. Oliver Stone musste sehr viel Kritik und Häme wegen seiner Interview-Reihe mit dem russischen Präsidenten einstecken. Umso mehr hält er seinen Film für wichtig.

Seit Wochen finden sich Putin-Zitate aus dem neuen Oliver-Stone-Film in den Medien. Nun, seit der Film im US-amerikanischen Fernsehen auf dem Kanal Showtime gelaufen ist, ist der Regisseur selbst gern gesehener Interview-Gast. Die russische Rossijskaja Gazeta und die deutsche Zeitung „Die Welt“ konnten mit dem Regisseur ein langes Gespräch führen.

weiter hier

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/52657-es-was-wir-bei-orwell-hasswochen-wegen-oliver-stone-putin-film/

