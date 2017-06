Zum Beginn des Fastenmonats Ramadan verschärfte die Europäische Union erneut die Wirtschaftssanktionen gegen Syrien und verlängerte sie für ein weiteres Jahr. Im 7. Jahr von Krieg und westlicher Isolation helfen Freiwillige der Organisation „Bader“, dass auch im Ramadan ihre Nachbarn nach dem Fastenbrechen mit Sonnenuntergang einen reich gedeckten Tisch haben.

https://www.rubikon.news/artikel/die-syrische-realitat

