In missive marking 50 years since 1967 war delivered to Israeli embassy in DC, liberal rabbinic organization urges Israel to help create Palestinian state.

http://www.timesofisrael.com/1800-us-rabbis-call-on-israel-to-end-occupation-lay-groundwork-for-peace/

http://www.truah.org/press/open-letter-to-netanyahu-on-the-50th-anniversary-of-the-six-day-war/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge