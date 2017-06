After the British report exposing falsehoods to justify invading Iraq in 2003, a new U.K. inquiry found similar misconduct in the 2011 attack on Libya, but no lessons are learned for the West’s new propaganda about Russia

by Robert Parry

https://consortiumnews.com/2016/09/14/getting-fooled-on-iraq-libya-now-russia/

