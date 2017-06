Aufschlussreich DIE WELT, für die Trump ein „russophiler Präsident“ mit „putinfreundlichen Instinkten“ ist:

US-Senat hat ein Gesetzespaket verabschiedet, das eine Ausweitung der Sanktionen gegen Iran und Russland vorsieht. John McCain war die treibende Kraft. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die USA scharf kritisiert.

https://www.welt.de/politik/ausland/article165590756/Gabriel-geisselt-Russland-Sanktionen-als-Eingriff-in-Europas-Gasmarkt.html 15.06.2017

