Afghanistan: der längste US-Krieg ist tödlicher denn je. Mit Matthew Hoh (actvism.org)

URL: http://www.actvism.org/opinions/afghanistan-us-krieg/

INFO: Matthew Hoh ist Senior Fellow am US Zentrum für Internationale Politik und ehemaliger Direktor der Afghan Study Group. Matthew ist zudem ehemaliger Marine-Offizier und hat als solcher am Irak-Krieg teilgenommen. 2009 trat er von seinem Amt im US-Außenministerium in Afghanistan zurück aus Protest an der Eskalation des Afghan-Kriegs. Er ist heute Mitglied der Vereinigung Veterans For Peace. In diesem Video, das von The Real News Network produziert und von acTVism Munich ins Deutsche übersetzt wurde, spricht Matthew Hoh über Afghanistan und den längsten Krieg in der US-Geschichte.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge