30. Juni im MAZE: Internationale Künster in Berlin gegen Rassismus und Kriege weltweit – Frieden mit Russland! Hände weg von Syrien!

Soundstrike steht für Solidarität internationaler Künstler gegen Kriege, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Insbesondere in Berlin, in einer Stadt, in der Menschen aus über 150 Ländern leben, tragen wir gemeinsam Verantwortung für eine friedliche Zukunft.

Gegen Rassimus, Kriege, Umweltzerstörung und für Bürger- und Menschenrechte. weltweit.

Frieden mit Russland! – Hände weg von Syrien!

weitere Infos

http://maze.berlin/club/event/soundstrike/

https://www.facebook.com/events/2324515517773493/

MAZE Mehringdamm 61. 10961 Berlin

