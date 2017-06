Die USA werden nicht von der offiziellen Regierung geführt, sondern von einem Staat im Staat. Das sagt der Regisseur Oliver Stone im Interview mit Sputnik. Diese „exklusive Macht“ drückt den US-Präsidenten Donald Trump an die Wand, meint der Regisseur.

https://de.sputniknews.com/videos/20170615316171797-oliver-stone-usa-wirklich-regiert/

