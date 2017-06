13.06.2017

Israel hat im Westjordanland mehr als 8.000 neue Wohneinheiten genehmigt, ein Drittel davon zur zeitnahen Errichtung. Es wäre die größte Erweiterung seit 1992. RT Deutsch sprach mit der palästinensischen Mission. Diese sieht eine Zwei-Staaten-Lösung bedroht.

Hier: https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/52294-palastinensische-mission-israel-untergrabt-zweistaaten/

