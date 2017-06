Die Spannungen im Konflikt mit Nordkorea nehmen zu. Am Mittwoch haben die USA nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap damit begonnen, das Raketenabwehrsystem THAAD in Seongju aufzubauen.

