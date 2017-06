Bisher gehörte Katar zu den engsten Alliierten der USA. Die kleine Golf-Monarchie beherbergt nicht nur die größte US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten. In Katar befindet sich auch das US Central Command für den gesamten Mittleren Osten. Bei der Isolierung Katars schlägt US-Außenminister Tillerson nun diplomatische Töne an. Derweil stellt sich Präsident Trump eindeutig gegen das kleine Emirat.

