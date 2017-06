Inspiriert vom US-Rappern begann Fumio Kuniyoshi mit 14 Jahren eigene Rap-Texte zu verfassen und legte sich den Künstlernamen Blumio zu.

Seit Ende 2012 präsentiert Blumio in seinem Format Rap da News! wöchentliche Raps, in denen er sich kritisch mit aktuellen Themen aus Politik und Weltgeschehen auseinandersetzt.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge