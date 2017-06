20.000 orthodoxe Juden in New York protestieren gegen Zionismus & Militarismus in Israel

Etwa 20.000 orthodoxe Juden versammelten sich am Sonntag, 11. Juni, im Barclays-Zentrum in Brooklyn, um gegen die Politik Israels der Gewalt gegen religiöse Juden zu demonstrieren, eine Politik die jede friedliche Opposition mit brutalen polizeilichen Niederschlägen und Gefängnis bekämpft. Die Versammlung wurde vom Zentral-Rabbinischen Kongress der USA und Kanadas organisiert und wurde auch von einer internationalen Delegation von Rabbinischen Führern aus Ländern wie Israel, Belgien, Großbritannien, Kanada und Argentinien unterstützt. Es war ein Teil der internationale Let Our People Go Kampagne, eine Kampagne um das Bewusstsein für das Thema zu wecken und internationale Reaktionen hervorzurufen.

Rabbiner David Niederman, Sprecher für den Zentral-Rabbinischen Kongress, erklärte: „Die israelische Politik verletzt unser Recht als Kriegsdienstverweigerer in Bezug auf den Militärdienst. Religiöse Juden widersetzen sich der Schaffung des Staates Israel vor dem Kommen des Messias, und sie können nicht in dieser Armee dienen . Darüber hinaus ist das Militär unvereinbar mit der Einhaltung der Tora und demMitzvos (Gottesdienst) „, sagte Rabbi Niederman. „Das internationale Gesetz nach § 18 der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen fordert das Recht auf die Befreiung vom Wehrdienst auf der Grundlage eines aufrichtigen Gewissens. Leider ist es ein Recht, dass die israelische Regierung unserer Gemeinschaft verweigert.“

Seit der Gründung des Staates im Jahre 1948 waren die Studenten in religiösen Seminaren vom Militärdienst befreit. Diese Freistellung ist im Jahr 2014 abgelaufen und seither haben die israelischen Streitkräfte begonnen, gewaltsam gegen die orthodoxe Gemeinschaft vorzugehen. Die Let Our People Go-Kampagne wurde geschaffen, um die israelische Regierung zu zwingen, den neuen Gesetzentwurf aufzuheben. Samuel Stern von Let Our People Go sagt: „die frühen zionistischen Führer schufen die IDF nicht nur als Mittel der Selbstverteidigung, sondern auch als Mittel, um neue Bürger mit einer nationalistischen Denkweise zu indoktrinieren … das ist nicht das, was das Judentum betrifft.“

Die vergangenen Monate haben eine drastische Zunahme der Gewalt aufgezeigt, da die israelische Regierung die Bemühungen der Einberufung der religiösen Gemeinschaft verstärkt hat. Friedliche Proteste wurden mit Tränengas und Schlagstöcken niedergeschlagen; Männer, Frauen und Kinder wurden auf von falschen Anklagen verhaftet; Und im Mai wurden 28 Mitarbeiter einer orthodoxen Zeitung verhaftet, weil sie Inhalte veröffentlichten, die der Politik der IDF kritisch gegenüberstanden.

„Wir wollen, dass die internationale Gemeinschaft unser Recht anerkennt, den Militärdienst zu verweigern und Druck auf die israelische Regierung auszuübt, um unseren Brüdern und Schwestern in Israel die grundlegendsten Freiheiten zu gewähren“, sagte Niederman. „Israel behauptet, dass es die einzige Demokratie im Nahen Osten sei, aber die unschuldigen Bürger terrorisieren, weil sie nicht in der Armee kämpfen wollen, ist kein Verhalten, das man von einer Demokratie erwarten würde.“

Verschiedene Redner forderten die internationale Gemeinschaft auf, Israel für sein Handeln verantwortlich zu machen und darauf zu drängen, die Freiheit der Meinungsäußerung und das Recht auf friedliche Versammlung für ihre religiösen Bürger wiederherzustellen, etwas die internationale jüdische Gemeinde seit langem fordert.

http://www.prnewswire.com/news-releases/let-our-people-go-20000-turn-out-for-rally-at-brooklyns-barclays-center-300472513.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge