Die paramilitärische Offensive in Venezuela (amerika21)

Der Lateinamerika-Experte Marco Teruggi über die paramilitärischen Strukturen und den Kampf der Rechten in Venezuela .

In Venezuela geht es darum, ob ein Prozess der Revanche entfesselt wird, wie er schon sichtbar wird; ob es einen inneren Bruch des Landes mit paramilitarisierten Zonen, einen Bürgerkrieg, einen strategischer Sieg des US-Imperialismus in Lateinamerika geben wird. Jetzt ist der Moment der Verteidigung gekommen. Der Moment, um tückische Praktiken der Intellektualität abzulegen, sich einzusetzen – wie mehrere es bereits getan haben – und sich zu fragen, was man tun kann, um einen politischen Prozess zu unterstützen, der dies dringend braucht. Von Venezuela aus gesehen schrumpfen die Welt, die Zeit und auch die Möglichkeiten.

https://amerika21.de/blog/2017/06/177366/venezuelas-stunde-schlaegt?platform=hootsuite

