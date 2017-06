Die Welt muss wissen – Gewidmet allen Whistleblowern und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern

Gewidmet allen Whistleblowern und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern.

Song hier runterladen: https://inicat.com/music/669

WAMP online: https://www.facebook.com/wellascopmus…

Die Steinlandpiraten online: https://www.steinlandpiraten.de/

Komposition: Well AsCop und Karsten Schützler

Text: Karsten Schützler und Patricia Heidrich

Gesang: Patricia Heidrich und Karsten Schützler

Gitarren: Well AsCop

Bass: Well AsCop

Piano: Karsten Schützler

Synthesizer: Well AsCop

Schlagzeug und Programmierung: Well AsCop

Mischung und Produktion: Well AsCop

Mastering: Mercury Mastering

Video: Jörg Schulz (Stream & Beam for Global Change)

Cover & Umbrellas: Ute Donner (Umbrella Peace Art)

(c) by WAMP 2017

