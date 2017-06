Info-Tische in den Kinos bei Vorführungen von NATIONAL BIRD – http://nationalbirdfilm.com/

Der Film läuft noch! Wie viele von Euch schon wissen, wird der Film weiterhin in einigen Berliner Kinos vorgeführt (und wird vermutlich in einigen Kinos wochenlang bleiben).

https://www.kinofans.com/…/National-Bird-%28OV%29-film-2404…

Bringt sammelt wie unsere Aktivistin Ute Unterschriften für den Appell. https://drohnen-kampagne.de

