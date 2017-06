Die Brookings Institution, eine Denkfabrik in den USA mit Sitz in Washington, D.C. schreibt auf ihrer Webseite, dass es tatsächlich keine belegbaren Waffendeals mit Saudi-Arabien gäbe, die nicht bereits unter der Präsidentschaft von Barack Obama abgeschlossen worden seien.

hier auf deutsch: http://bit.ly/2rI2Jl9

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge