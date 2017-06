US-Americans Just Back From Russia Available to Speak

A group of about 30 US-Americans is just back from spending weeks in Russia, visiting large and small cities, meeting with teachers, journalists, entrepreneurs, government advisors, doctors, and Russians from every walk of life, including former Soviet leader Mikhail Gorbachev.

They are available to speak about their experiences. Their contact information is below.

The trip was organized by the Center for Citizen Initiatives: https://ccisf.org

Linda Sartor, Northern California

linda@monansrill.org

707-538-5123

David Swanson, Virginia

david@davidswanson.org

Articles about this trip: http://davidswanson.org/?s=Russia

Kimberly Weichel, Bethesda, Maryland

kim@kimweichel.org

240-393-7521

Suzanne Stoddard, San Francisco Bay Area

ssunicorn514@aol.com, 510-932-1501

Linda Owens, Champaign, IL

217-493-0490

Rick Sterling, San Francisco Bay Area and northern California

srsterling1@gmail.com

925.478.8343

Article about this trip: http://truepublica.org.uk/global/rick-sterling-observations-impressions-inside-russia/

Mary Crane, Washington State

eliza.mary@gmail.com

Ebede Ndi, Taipei

ebedendi@gmail.com

Natalie Smith, Austin, Texas

nataliesmith@gmail.com

