Putin zu Pariser Klimaabkommen: „Don’t worry, be happy!“ (sputniknews)

02.06.2017

Das Pariser Abkommen soll erst ab 2021 in Kraft treten, deswegen gibt es noch Zeit, sich darüber zu einigen, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin.

„Das Abkommen ist noch nicht einmal in Kraft getreten, das soll 2021 passieren. Wir haben noch Zeit. Wenn wir alle konstruktiv arbeiten, können wir uns noch einigen. Don’t worry, be happy!“, sagte Putin bei der Plenarsitzung des 21. Internationalen Wirtschaftsforums (SPIEF) in St. Petersburg.

Man sollte Putin zufolge keinen Lärm um den US-Ausstieg aus dem Klimaabkommen machen, sondern Bedingungen für eine Zusammenarbeit schaffen. Die USA hätten aus dem Abkommen nicht aussteigen müssen – es sei von Rahmencharakter.

Damit reagierte Russlands Präsident Wladimir Putin auf die jüngste Entscheidung seines amerikanischen Amtskollegen Donald Trump über den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen.

