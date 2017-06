WIR KLAGEN AN! Anklage des Tribunals »NSU-Komplex auflösen« 17. – 21. Mai 2017

Wir klagen die Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch Bundeskanzlerin Angela Merkel, für die Abgabe leerer Versprechen an.

Wir klagen die Bundesrepublik Deutschland für

die Verweigerung von Gerechtigkeit und von angemessener materieller Entschädigung für die

Opfer des NSU-Komplex an.

Als Verantwortliche für diesen Zustand klagen

wir an:

Das Bundesamt für Justiz und die Richter*innen der 1.

Kammer des Verwaltungsgerichts Köln, die eine zusätzliche Entschädigung der Betroffenen des Nagelbombenanschlags in der Keupstraße für die Folgen der rassistischen Ermittlungen aus dem Opferfonds ablehnten.

Das Bundesamt für Justiz und die Richter*innen des

Oberverwaltungsgerichts Münster, die die Klage eines

Betroffenen auf Übernahme von Fürsorgeleistungen und

von Fahrtkosten zum NSU-Prozess aus dem Opferfond

ablehnten und ihm die Kosten des Gerichtsverfahrens

auferlegten.

Wir klagen diejenigen politisch Verantwortlichen an, die den Angehörigen der Mordopfer

eine von ihnen gewünschte Form des Gedenkens verweigern. Dies gilt exemplarisch für die

Verantwortlichen der folgenden Städte:

Rostock

Kassel

Zwikau

