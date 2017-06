„Das ist die erste Grundgesetzänderung in der BRD-Historie, die in 48 Stunden durchgepeitscht wird.“

— Carl Waßmuth, Sprecher des Vereins „Gemeingut in BürgerInnenhand“ (GiB), zur Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs, die u.a. den Grundstein für Privatierungen öffentlicher Infrastruktur – von Autobahnen bis zu Schulen – legt, und die heute den Bundestag und morgen den Bundesrat passieren soll.

Quelle: https://www.jungewelt.de/artikel/311652.highway-to-sell.html

