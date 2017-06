US-Fondsgesellschaft Black Rock warnt vor Destabilisierung der Regierung in den USA

New York(ParsToday) – Der größte unabhängige Vermögensverwalter der Welt, US-Fondsgesellschaft Black Rock, hat vor der Destabilisierung der Regierung in Washington gewarnt.

Laut der britischen Tageszeitung „The Intependent“ sagte der Black Rock-Geschäftsführer Laurence D. Fink heute dazu: Die Wirtschaft im europäischen Raum wächst im Durchschnitt schneller als die in den USA, und die Zukunft der amerikanischen Wirtschaft ist wegen fehlender Tranparenz in vielen Bereichen, darunter bei der Steuerabgabe, bedroht. Der Chef der 1988 in New York City gegründeten Fondsgesellschaft BlackRock sagte für die amerikanische Wirtschaft einen Rückgang wirtschaftlicher Aktivitäten und somit Stagnation voraus.

Fink zufolge werden sich Unternehmen mit Investitionen in die amerikanische Wirtschaft zurückhalten, bis dort eine gewisse Stabilität sichtbar ist.

Black Rock gilt als weltweit größte Schattenbank.

