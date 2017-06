Niedersachsen rüstet gegen »Fake News«. Damit kein Kind mehr Wahrheitsverächtern und Wirklichkeitsverdrehern auf den Leim geht (z. B. Putin), bläst Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) zum didaktischen Gegenangriff. Vergangene Woche stellte sie der Öffentlichkeit ein Set von Unterrichtsmaterialien vor, das den Nachwuchs fit machen soll gegen »Falschinformationen« und Manipulationsversuche.

weiter hier

https://www.jungewelt.de/artikel/311454.app-solute-wahrheiten.html

