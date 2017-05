G7 wird sich freuen, wenn in Hamburg gegen die G20 demonstriert wird

Da dürften sich die G7 ja freuen, wenn in Hamburg gegen die G20 demonstriert wird, gleichermaßen also gegen jene, die sich anmaßen andere zu maßregeln und zu bestrafen wie gegen die Gemaßregelten und Bestraften.

„Hinter der pauschalen Anklage gegen die „Mächtigen“ der Welt verschwinden die wirklich Schuldigen. (…) Die in Hamburg anwesenden Repräsentanten des „Westens“ und der NATO haben daher von solchen Protesten nichts zu befürchten.“ (Andreas Wehr) siehe hierzu (zur Erinnerung): http://www.andreas-wehr.eu/wer-demonstriert-da-gegen-wen.html

