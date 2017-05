Interessante Einblicke. aber sehr fragwürdige Argumentation. Die USA wollten laut Kujat angeblich gar keine Osterweiterung der NATO, sondern Deutschland hätte sie vorangetrieben. – Immerhin wird türkische Unterstützung für die IS in Syrien und Verbündete eingeräumt. – Konsens der beiden ist es zugleich, dass das Völkerrecht von allen gleichmässig gebrochen wird – vom Westen, wie vom Osten. Von Russland auf der Krim und in der Ost-Ukraine.

