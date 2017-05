Laut Papst Franziskus, den Trump gerade besucht hat, ist eine Art dritter Weltkrieg im Gang. Mit vielen Verrenkungen arbeitet Trump wahrscheinlich an der Zurückdrängung dieser fatalen, nicht zuletzt gegen Russland gerichteten Entwicklung.

http://pwlasowa.blogspot.ch/2017/05/trump-und-der-islam-teufel-und.html

