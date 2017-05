Der Blick auf einen abstrakten Krieg

Mai 2017 Karsten Munt

Im Dokumentarfilm „National Bird“ sprechen drei Whistleblower über das US-Drohnenprogramm und seinem Schrecken, von dem man sonst nichts mitbekommt

weiter hier

https://www.heise.de/tp/features/Der-Blick-auf-einen-abstrakten-Krieg-3718613.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge