Das zentrale Thema der französischen Präsidentschaftswahl: Die nationale Souveränität

von Diana Johnstone, 21. April 2017

Die französische Präsidentschaftswahl im Jahr 2017 markiert einen tiefgreifenden Wandel in der politischen Ausrichtung Europas. Es gibt eine andauernde Verschiebung weg von der traditionellen Links-Rechts Konkurrenz hin zu der zwischen Globalisierung in Gestalt der Europäischen Union (EU) und nationaler Souveränität.

Zum Artikel: http://www.mez-berlin.de/publikationen-reader-133/items/das-zentrale-thema-der-franzoesischen-praesidentschaftswahl-die-nationale-souveraenitaet.html

