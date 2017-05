USA: ziemlich durchgedreht

https://www.welt.de/politik/ausland/article164643288/Wir-haben-diesen-Film-schon-mal-gesehen.html

(…) Dass Russlands Außenminister Sergej Lawrow ins Weiße Haus eingeladen wurde, hält McCain demnach für „inakzeptabel“. „Ich kenne diesen Typen Lawrow seit 30 Jahren. Er ist ein alter KGB-Apparatschik und (Präsident Wladimir) Putin ist ein Mörder und Schläger“, sagte McCain über das Treffen, bei dem Trump sensible Geheimdienstinformationen an Lawrow weitergegeben hat. „Lawrow im Oval Office zu empfangen und freundlich zu ihm zu sein, während sein Boss Flugzeuge mit Präzisionswaffen zu Attacken auf Krankenhäuser in Aleppo losschickt, finde ich inakzeptabel.“ (…)

https://de.sputniknews.com/politik/20170517315788042-usa-kongress-trump-amtsenthebung/

Al Green, Kongressmitglied von der Demokratischen Partei, hat am heutigen Mittwoch bei seiner Rede im US-Repräsentantenhaus die Amtsenthebung von Präsident Donald Trump gefordert.

