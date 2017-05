Die Sendung Frontal 21 erlangte Zugriff auf ein geheimes Strategiepapier des Verteidigungsministeriums. Demnach will von der Leyen angesichts einer „neuen Bedrohungslage“ deutlich aufrüsten. Aber woher soll das Personal kommen, wenn niemand dienen will?

weiter zum Artikel hier

https://deutsch.rt.com/inland/50599-frontal-21-bericht-macht-geheime-aufruestungsplaene-der-bundeswehr-oeffentlich/

