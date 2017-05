Stolleneinsturz in US-Atommüllager

Los Angeles. Der Einsturz eines Lagerstollens im Atommüllager Hanford im Westen der USA hat einen großangelegten Sicherheitsalarm ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Unglücks in der stillgelegten Nuklearanlage Hanford Site im Bundesstaat Washington befanden sich am Dienstag fast 5.000 Mitarbeiter auf dem Gelände. Laut Behörden gab es keine Hinweise, dass in dem Lager, der wohl größten Atommülldeponie auf dem amerikanischen Kontinent, Strahlung ausgetreten sei. In Hanford wurde im Zweiten Weltkrieg das Plutonium für die beiden von der U. S. Air Force über Japan abgeworfenen Atombomben hergestellt. (AFP/jW)

