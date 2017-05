US-Singer-Songwriter David Rovics Konzert – Samstag, 13. Mai, in Neukölln – „Songs of Social Significance“

Um 20h (pünktlich…) bis 22h spielt David Rovics [1] in der Hobel Bar

[2] Emserstraße 124 (nahe S+U Herrmannstraße) gegen Spende. David ist

ein US-amerikanischer Singer-Songwriter mit „Songs of Social

Significance“, politisch-kritischen Texten an der Gitarre. Er hat (zum

Beispiel) auf der großen Anti-TTIP Demo letztes Jahr gespielt und ist

immer für politische Proteste (besonders auch die kleinen wichtigen!) zu

haben – und das mit mittlerweile 50 Jahren.

Außerdem wird es voll coole Infos zu unserem noch cooleren

gemeinschaftlichen Wohnprojekt Annagarten [3] in Oranienburg und der

unter anderem dazu gegründeten Genossenschaft freiraumkooperative [4] in

gemütlicher Atmosphäre geben.

1] http://www.davidrovics.com/

[2] https://de-de.facebook.com/Hobelbar/

[3] www.annagarten.de

[4] www.freiraumkoop.de

