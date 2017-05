Heute am 8. Mai findet statt die zentrale Kundgebung zum 71. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus im Sowjetischen Ehrenmal in Treptow

an der Skulptur „Mutter Heimat“ um 18 Uhr sprechen:

Wolfgang Gehrcke, MdB,

Vertreter der Botschaft der Russischen Föderation sowie der Botschaft von Belarus.

Es singt der Ernst-Busch-Chor.

