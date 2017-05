Den Ernst der Lage scheinen weder Regierung noch gute Teile der Opposition verstanden zu haben: Teile des Offizierskorps haben mit den Mitteln der Staatsmacht die Ermordung bürgerlicher Politiker geplant. Unabhängig von den konkreten Erfolgsaussichten handelt sich dabei um Planung eines Staatsstreiches.

https://www.jungewelt.de/artikel/310146.r%C3%BCsten-f%C3%BCr-den-b%C3%BCrgerkrieg.html

