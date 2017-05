Und dennoch weist der Polizistenmord von Heilbronn wie keine andere NSU-Tat eine solche Fülle von Widersprüchen auf, die nicht in das Indizienpuzzle der Bundesanwaltschaft passen wollen. Das beginnt mit der These vom „Zufallsopfer“.

weiter hier

http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/nsu-neonazi/tod-von-michele-kiesewetter-das-soll-zufall-sein-a-1265984

